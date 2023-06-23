شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أسئلة هامة عن مباراة الزمالك وفاركو الليلة فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الزمالك لخوض مباراة قوية في بطولة كأس مصر الليلة أمام فاركو ويتطلع الأبيض لعبور هذه المباراة من أجل مواصلة رحلة المنافسة على لقب الكأس ونرصد في السطور التالية ، 7 أسئلة هامة تتعلق بمباراة الليلة وإلى التفاصيل:

س: ما هو موعد وملعب مباراة الزمالك وفاركو الليلة؟

ج: يلتقي الزمالك في التاسعة والنصف من مساء اليوم ،الجمعة، مع نظيره فاركو على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

س: ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو؟

ج: تنقل قناة اون تايم سبورت مباراة الزمالك الليلة مع وجود استوديو تحليلي قبلها وبعدها.

س: من هو حكم مباراة الزمالك وفاركو الليلة؟

ج:أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة إدارة مباراة الليلة للحكم طارق مجدي، يعاونه كل من أحمد نوفل وأسامة عبد اللطيف ومصطفى عثمان، ومحمد علاء هاشم حكم فيديو ومصطفى عطية مساعد حكم فيديو.

س: ما سيكون منافس الزمالك في دور الـ8 حال تأهل الزمالك الليلة؟ ج: سيلعب الزمالك مع المقاولون العرب في دور الـ8 بعدما صعد المقاولون العرب لهذا الدور بالفوز على سيراميكا أمس بهدف نظيف. س: ما هو تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة الليلة؟ س: ما هو تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة الليلة؟ ج: من المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد صبحي،خط الدفاع: أحمد فتوح – محمد عبد الغنى – حمزة المثلوثي،خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا"- سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"،خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي. س:ماذا عن موقف الزمالك وفاركو في بطولة الدوري؟ س:ماذا عن موقف الزمالك وفاركو في بطولة الدوري؟ ج: يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 53 نقطة، فيما يحتل فاركو المركز السابع برصيد 41 نقطة.

س:كيف تأهل الزمالك وفاركو لدور الـ16 بكأس مصر؟ج: الزمالك صعد لهذا الدور بالفوز على بروكسى 3/2 ، فيما تأهل فاركو بعد تخطيه المصرية للاتصالات بهدف نظيف.