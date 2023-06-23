شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق تقنية "الفار" فى كأس الأمم الأفريقية المؤهلة للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح محمود حرب مدير المنتخب الاوليمبي لكرة القدم أن كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تقام فى المغرب من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو المقبل والمؤهلة للأولمبياد ستطبق فيها تقنية حكم الفيديو " فار" فى كل أدوارها .

ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين .. المجموعة الأولى تضم : المغرب وغانا وغينيا والكونغو .. والمجموعة الثانية : مصر ومالى والجابون والنيجر .

ويتأهل أصحاب المراكز من الاول الى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .. وتضم المجموعة الأولى: المغرب وغانا وغينيا والكونغو برازافيل .. ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة ويلعبان بنظام المقص ويلعب الفائزان على اللقب ، والخاسران على المركز الثالث .