شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يبحث عن الفوز الثالث مع الطلائع أمام البنك الأهلى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق طلائع الجيش المنتشى، تحت القيادة الفنية لمدربه عبد الحميد بسيونى، نظيره البنك الأهلى، فى السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة، على ملعب جهاز الرياضة العسكرى بمواجهة مثيرة فى ثمن نهائى كأس مصر هذا الموسم. وصل الطلائع لهذا الدور بعدما تخطى فريق الشرقية فى دور الـ32 بثلاثية دون رد، بينما تواجد فريق البنك الأهلى فى هذه المرحلة من المسابقة بعد الفوز الصعب على مركز شبان قنا بثلاثية مقابل هدفين.

يبحث عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش عن فوزه الثالث مع فريقه حينما يلاقى البنك الاهلى بكأس مصر

طلائع الجيش حقق فوزه الثاني على التوالي أمام الاسماعيلى بهدف دون رد مع مدربه الجديد عبد الحميد بسيوني، بعد الفوز على سموحة 2-0 في المباراة الماضية.

وعقد بسيوني اجتماعا مع إدارة نادى طلائع الجيش وتم الاستقرار علي عودته لقيادة فريق الكرة لتصحيح مسار الفريق بجدول الدوري لاسيما أنه تمكن من قيادة الطلائع في وقت سابق للتتويج ببطولة السوبر المصري علي حساب الأهلي كما حقق نتائج متميزة مع الفريق ببطولة الدوري. فوز الطلائع على الاسماعيلى بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري المصري الممتاز أخرج الطلائع من دوامة الهبوط، برصيد 32 نقطة في المركز الرابع عشر من 31 مباراة، وبفارق نقطة عن منطقة الهبوط التي تبدأ بأسوان السادس عشر، الذي يملك مباراة أمام المقاولون العرب. ويحتل الطلائع المركز الخامس عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 32 نقطة، بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز فى سبعة لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدف.

ومن جانبه حذر عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه من صعوبة مباراة البنك الاهلى بكأس مصر مشدداً على ضرورة تحقيق الفوز لإستمرار نغمة تصحيح مسار الفريق بالفترة الأخيرة.