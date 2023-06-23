7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك وفاركو اليوم فى كأس مصر

استقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على تشكيل الفريق الأبيض لمواجهة فاركو في المباراة المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

فراعنة الأولمبياد الخاص يتألقون فى برلين ويرفعون رصيد الميداليات إلى 27 ميدالية

شكلت الجماهير المصرية التي زحفت خلف فرقها التي تشارك في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص المقامة حاليا في برلين أوركسترا في العزف الموسيقى وهى تردد مع كل انجاز يحقق احفاد الفراعنة بأغنية يا أحلى أسم في الوجود

يترقب مسئولو نادى زد التقرير الفنى الخاص بفريق الكرة، الذى سيقدمه مجدى عبد العاطى المدير الفنى بشأن تقييم كل اللاعبين المقيدين فى قائمته للموسم الحالى، من أجل تحديد مصير اللاعبين المستمرين والراحلين خلال الفترة الحالية.

يخضع عمرو السولية لاعب خط وسط النادى الأهلى لفحوصات طبية اليوم الجمعة بعد تعرضه للإصابة فى مباراة حرس الحدود التى أقيمت أمس الخميس على استاد الكلية الحربية، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدورى المصرى، وانتهى بفوز المارد الأحمر بثلاثية دون رد.

ضمنت مصر الحصول على 3 ميداليات جديدة في منافسات الفرق باليوم الأخير ببطولة إفريقيا للسلاح والتي أقيمت خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

استفسر مسئولو النادى الأهلى من مسئولى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن موعد صرف مكافآت تتويج الفريق ببطولة دورى أبطال أفريقيا التى تبلغ 4 ملايين دولار.