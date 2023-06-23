شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة الموافق 23 / 6 / 2023 العديد من الاخبار والاحداث الرياضية التى نشرت على موقع الخليج 365 ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..
الأهلى يطمأن على جاهزية محمد الشناوى قبل مواجهة منتخب السويس فى الكأس
يطمأن الجهاز الطبي للأهلي على حالة محمد الشناوي حارس الفريق على هامش مران اليوم ،الجمعة، بعدما تعرض لإصابة بسيطة في مباراة حرس الحدود أمس في بطولة الدوري.
استقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على تشكيل الفريق الأبيض لمواجهة فاركو في المباراة المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.
شكلت الجماهير المصرية التي زحفت خلف فرقها التي تشارك في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص المقامة حاليا في برلين أوركسترا في العزف الموسيقى وهى تردد مع كل انجاز يحقق احفاد الفراعنة بأغنية يا أحلى أسم في الوجود
يترقب مسئولو نادى زد التقرير الفنى الخاص بفريق الكرة، الذى سيقدمه مجدى عبد العاطى المدير الفنى بشأن تقييم كل اللاعبين المقيدين فى قائمته للموسم الحالى، من أجل تحديد مصير اللاعبين المستمرين والراحلين خلال الفترة الحالية.
ضمنت مصر الحصول على 3 ميداليات جديدة في منافسات الفرق باليوم الأخير ببطولة إفريقيا للسلاح والتي أقيمت خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.
استفسر مسئولو النادى الأهلى من مسئولى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن موعد صرف مكافآت تتويج الفريق ببطولة دورى أبطال أفريقيا التى تبلغ 4 ملايين دولار.
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