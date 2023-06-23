شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات جمعت الزمالك وفاركو قبل لقاء الليلة بكأس مصر.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره فاركو فى التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر فى لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، ومن المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية بين الفريقين لتمسك كل منهم بأمل الصعود إلى الدور المقبل.

التقى الزمالك مع فاركو في 4 مباريات سابقة، بواقع ثلاثة مباريات بالدوري ولقاء بكأس الرابطة، حقق الفارس الأبيض انتصارا وحيد، فيما انتهت مباراة بالتعادل، وحقق فاركو فوزين وسجل الزمالك هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف.

انتهت أول مباراة بين الفريقين فوز فاركو 2-0 بكأس الرابطة فيما انتهت أخر مباراة بين الفريقين بفوز فاركو بثلاثة أهداف دون رد.

ويدير المباراة تحكيميا طارق مجدي ويعاونه أحمد نوفل مساعد أول، أسامة عبداللطيف مساعد ثانٍ، والحكم الرابع مصطفى عثمان.

ويتواجد في تقنية الفيديو الحكم محمد علاء هاشم، ويعاونه مصطفى عطية.

وكان الزمالك قد تأهل لدور الـ16 من بطولة كأس مصر، بعد فوزه على بروكسي بنتيجة 3-2 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ32.

ومن المقرر أن يتأهل من هذه المباراة إلى دور الـ 8 في كأس مصر لمواجهة المقاولون العرب الذي تأهل بعد عبور عقبة سيراميكا كليوباترا.



