شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الغندور و أحمد حسام يشاركان فى الدوري السداسى الليبي لتحديد البطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أختار الاتحاد الافريقي الثنائى الدولى المصرى أحمد الغندور وأحمد حسام طه للمشاركة في ادارة المباريات الحاسمة فى الدورى السداسي الليبي لتحديد البطل والذي سيقام منافساته في تونس.

أحمد الغندور حكم ساحة ويعد من ابرز الحكام الذين يعتمد عليهم كاف فى المباريات الحاسمة ، بينما أحمد حسام طه الحكم المساعد الأكثر تواجدا فى المنافسات الكبرى بقارة افريقيا ، ويعتمد عليهما بيريرا رئيسس لجنة الحكم الرئيسية المصرية فى ادارة المواجهات المصيرية بالدورى المصرى.

وتقام مباريات فى الدورى السداسى الليبى علي ملعب "حمادي العقربي" برادس، والملعب الأولمبي بسوسة، وملعب "مصطفى بن جنات" بالمنستير، بنظام المجموعتين.

المجموعة الاولي تضم كل من أهلي بنغازي و النصر والهلال

المجموعة الثانية تضم الاتحاد وأبو سليم وأهلي طرابلس.