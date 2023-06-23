موعد مباراة الزمالك وفاركو اليوم في كأس مصر والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يستعد الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

وتأهل الزمالك إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه أمام بروكسي 3 / 2 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ32، في مباراة شهدت اللجوء للأوقات الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام فاركو

حارس المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط: نبيل عماد دنجا – سيد عبد الله “نيمار” – أحمد سيد “زيزو” – محمود عبد الرازق “شيكابالا”.

خط الهجوم: مصطفى شلبى – سيف الدين الجزيري – ابراهيم نداي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.