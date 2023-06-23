شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبدأ رحلة استكشاف منتخب السويس بحثاً عن مواصلة انتصارات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الفني للنادى للأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر مشاهدة مباريات فريق منتخب السويس، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق قبل ملاقاته فى اللقاء المقرر له مساء الأحد المقبل فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر وهى المباراة التى يرغب المارد الأحمر فى حسمها من أجل الهروب من مفاجآت الصغار فى بطولة الكأس، ومن أجل المُضى قُدماً فى رحلة الحفاظ على لقب البطولة التى حسمها مؤخراً بالفوز على بيراميدز فى نهائى البطولة.
وأغلق الجهاز الفنى للفريق ملف مباراة حرس الحدود فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ16 لبطولة الدورى التى أقيمت مساء أمس الخميس، على ملعب الكلية الحربية والتى انتهت بفوز المارد الاحمر بثلاثية دون رد وطالب الجهاز الفني لاعبيه بفتح ملف الكأس والتركيز في مباراة منتخب السويس التي حذر كولر لاعبيه من خطورة التهاون فيها بإعتبار أن المنافس مغمور وليس من فرق الدوري الممتاز.
توّج فريق الأهلي ببطولة كأس مصر موسم 2021 /2022 بعدما حقق فوزاً مُثيراً على بيراميدز بهدفين لهدف خلال المباراة التي أدارها الحكم الدولي أمين عمر، ويُدين الأهلي بهذا الفوز لرائعة حمدي فتحي التي سجل منها هدف الفوز برأسه ليحسم الأحمر لصالحه.
تقدم وليد الكرتي لفريق بيراميدز في الدقيقة 72 وتعادل كهربا للأهلي بعدها بدقيقتين قبل أن يُضيف حمدي فتحي الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول.
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