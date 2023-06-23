العشرى يبحث عن الفوز التاسع مع فاركو أمام الزمالك بكأس مصر الليلة

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق الزمالك بنظيره فاركو، اليوم الجمعة، علي أرضية استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 16 بكأس مصر.

وعقد طارق العشري، اجتماعاً مع لاعبيه حذرهم خلاله من صعوبة مباراة الزمالك المقبلة، لاسيما فى ظل مفاجآت كأس مصر، مشدداً على ضرورة التركيز لتخطى هذه المباراة، وحقق العشري انتصار بثلاثية دون رد فى مباراة فاركو والزمالك بالدوري .

وطالب العشري لاعبيه بتصحيح أخطائهم التى ظهرت فى مباراة بيراميدز، خاصة أن الفريق على موعد مع مباراة حاسمة مع الزمالك فى كأس مصر، مشدداً على رفضه فكرة التهاون والتقصير فى تنفيذ التكليفات الفنية فى المباريات.

ودرس طارق العشرى، المدير الفنى لفاركو، مباريات الزمالك بالدورى وكأس مصر، وعلى رأسها مباراته الأخيرة مع الاتحاد السكندري، والتى فاز بها الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف في الدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف كتيبة أوسوريو، بحثاً عن تأشيرة الصعود لدور الثمانية بالكأس.

ويحتل فاركو المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 14 مواجهة وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا