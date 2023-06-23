شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل البنك الأهلى و طلائع الجيش فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن القبرصى بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي التشكيل الاساسى لفريقه فى مواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات دور الـ16 لمسابقة كأس مصر و التي سوف تنطلق بعد قليل على ستاد جهاز الرياضة .

وجاء التشكيل علي النحو التالي :

حراسة المرمي .. محمد أبو جبل .

خط الدفاع .. سعيدو سيمبوري ، محمود الجزار ، أسامة ابراهيم ، إسحاق يعقوبو .

خط الوسط .. محمد فتحى ، حمدى علاء ، أحمد سعيد ، إسلام جابر ، موسى دياوارا .

خط الهجوم .. محمود قاعود .

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي .. أحمد صبحي _ عاصم صلاح _ أحمد ياسين _ محمد بسيوني _ محمد هلال _ كريم بامبو _ باسم مرسي _ محمود سيد _ أحمد ياسر .

بينما ضم تشكيل فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى كل من :

حراسة المرمى .. عمر رضوان .

خط الدفاع .. محمد فتح الله " كماتشو " ، خالد سطوحى ، أحمد متعب ، أحمد زولا .

خط الوسط .. فريد شوقى ، أحمد سمير ، مصطفى جابر ، العربى بدر .

الهجوم .. كريم طارق ، بول جوليوس .