شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل البنك الأهلى و طلائع الجيش فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن القبرصى بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي التشكيل الاساسى لفريقه فى مواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات دور الـ16 لمسابقة كأس مصر و التي سوف تنطلق بعد قليل على ستاد جهاز الرياضة .
وجاء التشكيل علي النحو التالي :
حراسة المرمي .. محمد أبو جبل .
خط الدفاع .. سعيدو سيمبوري ، محمود الجزار ، أسامة ابراهيم ، إسحاق يعقوبو .
خط الوسط .. محمد فتحى ، حمدى علاء ، أحمد سعيد ، إسلام جابر ، موسى دياوارا .
خط الهجوم .. محمود قاعود .
وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي .. أحمد صبحي _ عاصم صلاح _ أحمد ياسين _ محمد بسيوني _ محمد هلال _ كريم بامبو _ باسم مرسي _ محمود سيد _ أحمد ياسر .
بينما ضم تشكيل فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى كل من :
حراسة المرمى .. عمر رضوان .
خط الدفاع .. محمد فتح الله " كماتشو " ، خالد سطوحى ، أحمد متعب ، أحمد زولا .
خط الوسط .. فريد شوقى ، أحمد سمير ، مصطفى جابر ، العربى بدر .
الهجوم .. كريم طارق ، بول جوليوس .
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