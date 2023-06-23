الدوري المصري الممتاز.. الأهلي يستعيد الصدارة وبيراميدز وصيفًا

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعادة صدارة مسابقة الدوري المصري الممتاز، لموسم 2022 ـ 2023 بعد الفوز على حرس الحدود، ضمن منافسات البطولة.



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وخسر حرس الحدود أمام الأهلي، بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، على ملعب الكلية الحربية، في لقاء مؤجل من الجولة 16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأعتلى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي صدارة ترتيب جدول الدوري المصري بعد هزيمته لحرس الحدود، متقدمًا على بيراميدز صاحب الوصافة.

ترتيب الدوري المصري الممتاز



1- الأهلي - 65 نقطة

2- بيراميدز - 64 نقطة

3- فيوتشر - 57 نقطة

4- الزمالك - 53 نقطة

5- المقاولون العرب - 43 نقطة

6- فاركو- 41 نقطة

7- الاتحاد السكندري - 41 نقطة

8- المصري - 41 نقطة

9- إنبي - 39 نقطة

10- سموحة - 36 نقطة

11- البنك الأهلي - 35 نقطة

12- سيراميكا كليوباترا - 33 نقطة

13- الإسماعيلي - 33 نقطة

14- طلائع الجيش - 32 نقطة

15- أسوان - 32 نقطة

16- غزل المحلة - 32 نقطة

17- الداخلية - 29 نقطة

18- حرس الحدود - 20 نقطة



موعد مباراة الأهلي ومنتخب السويس فى كأس مصر

ويتقابل الأهلي أمام منتخب السويس في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بعد غد الأحد على ملعب القاهرة الدولي بدور الـ 32 بكأس مصر.

وفاز الأهلي تحت القيادة الفنية للسويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق، على نظيره حرس الحدود فى المواجهة التى جمعت الفريقين ضمن الجولة السادسة عشر المؤجلة ببطولة الدوري العام المصري لكرة القدم لموسم 2022 ـ 2023.

وبتلك الفوز اعتلى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 65 نقطة محصلة 25 لقاء منذ انطلاق البطولة، فيما سجل الفوز فى 20 مواجهة، وحسم التعادل في 5 لقاءات، ولم يتلق أي هزيمة حتى الآن، بينما استطاع تسجيل 48 هدفا، واستقبل 7 آخرين.

وتعد ثلاثية حرس الحدود هى السابعة التى نجح فيها فريق الأهلي في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف نظيفة خلال الـ25 مباراة التي خاضها الأحمر منذ انطلاق بطولة الدوري المصري حتى الآن.