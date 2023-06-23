أحمد حجازي يبدأ برنامجه التأهيلي بعد جراحة الصليبي

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ النجم الدولي المصري أحمد حجازي لاعب فريق الاتحاد السعودي برنامجه التأهيلي بعد الجراحة التي خضع لها خلال الفترة الأخيرة، بسبب إصابته في الرباط الصليبي للركبة.

قام حجازي بنشر فيديو قصير عبر حسابه الشخصي على تويتر، أكد فيه انطلاق المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي قبل العودة للملاعب، على أمل العودة لتدريبات الفريق الجماعية في أقرب وقت.

أكدت إدارة نادي الاتحاد السعودي رفضها فكرة التخلي عن أحمد حجازي رغم الإصابة، والاكتفاء باستبعاده من قائمة الفريق لحين إكمال برنامجع العلاجي واستعادة جاهزيته مرة أخرى.

تقرر إبعاد حجازي عن قائمة الاتحاد حتى انتقالات شهر يناير المقبل، لحين انتهاء الدور الأول من الدوري، ثم حسم موقفه من العودة حال تأكد جاهزيته الكاملة للمشاركة في المباريات.

الاتحاد يحدد بديل أحمد حجازي قبل كأس العالم:

حددَّ نادي الاتحاد السعودي بديل المدافع أحمد حجازي، الذي سيقود الفريق في الفترة المقبلة بعد إصابة الدولي المصري، خلال مباراة الفيحاء ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وضع نادي الاتحاد عددًا من أسماء اللاعبين لدعم قلب الدفاع بعد إصابة أحمد حجازي بقطع كامل في الرباط الصليبي، ليغيب عن الفريق في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة.

يرى الجهاز الإداري لنادي الاتحاد السعودي، برئاسة أنمار الحائلي أن الهداف الهولندي ستيفان دي فري مناسب للفريق في الفترة المقبلة، خصوصًا أن الصفقة لن تكلف النادي سوى راتب المدافع السنوي فقط.

ينتهي عقد ستيفان دي فريق مع إنتر ميلان الإيطالي بنهاية شهر يونيو الجاري، وتعتبر مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا مساء اليوم أمام مانشستر سيتي في تركيا هي الأخيرة للاعب الهولندي مع النيراتزوري، قبل إعلان موقفه من التجديد أو الرحيل.

حتى الآن لم يعلن إنتر ميلان موقفه من التجديد للمدافع الهولندي أو رحيله بشكل رسمي، لكن صاحب الـ31 عامًا سيكون مطلب اتحادي رئيس لتعويض أحمد حجازي المصاب بالرباط الصليبي.