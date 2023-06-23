باسم مرسي وكريم بامبو على مقاعد بدلاء البنك الأهلي أمام طلائع الجيش

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش اليوم " الجمعة ضمن مباريات دور ال١٦ لمسابقة كأس مصر
وجاء التشكيل علي النحو التالي
حراسة المرمي.. محمد أبو جبل
خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ أسامة ابراهيم _ اسحاق يعقوبو
خط الوسط.. محمد فتحى _ حمدى علاء _ احمد سعيد _ إسلام جابر _ موسى دياوارا
خط الهجوم.. محمود قاعود
مقاعد بدلاء البنك الأهلي أمام طلائع الجيش
احمد صبحي _ عاصم صلاح _ احمد ياسين _ محمد بسيوني _ محمد هلال _ كريم بامبو _ باسم مرسي _ محمود سيد _ أحمد ياسر
على الجانب الأخر يدخل طلائع الجيش المباراة بالتشكيل الأتي:
حراسة المرمي:عمرو رضوان
الدفاع: محمد فتح الله وفريد شوقي وخالد سطوحي وأحمد زولا
الوسط: كريم طارق واحمد سمير واحمد متعب ومصطفي الخواجة
الهجوم: عربي بدر وبول جوليوس.