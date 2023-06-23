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باسم مرسي وكريم بامبو على مقاعد بدلاء البنك الأهلي أمام طلائع الجيش

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش اليوم " الجمعة  ضمن مباريات دور ال١٦ لمسابقة كأس مصر 

وجاء التشكيل علي النحو التالي 

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل 

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ أسامة ابراهيم _ اسحاق يعقوبو

خط الوسط.. محمد فتحى _ حمدى علاء _ احمد سعيد _ إسلام جابر _ موسى دياوارا 

خط الهجوم.. محمود قاعود 

مقاعد بدلاء البنك الأهلي أمام طلائع الجيش

احمد صبحي _ عاصم صلاح _ احمد ياسين _ محمد بسيوني _ محمد هلال _ كريم بامبو _ باسم مرسي _ محمود سيد _ أحمد ياسر

على الجانب الأخر يدخل طلائع الجيش المباراة بالتشكيل الأتي: 

حراسة المرمي:عمرو رضوان 

الدفاع: محمد فتح الله وفريد شوقي وخالد سطوحي وأحمد زولا 

الوسط: كريم طارق واحمد سمير واحمد متعب ومصطفي الخواجة 

الهجوم: عربي بدر وبول جوليوس.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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