موعد مباراة الأهلي أمام منتخب السويس فى كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره منتخب السويس يوم الأحد المقبل، في المواجهة التى تجمع الفريقين بدور الـ 32 ببطولة كأس مصر للموسم الحالي 2022-2023 .

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موعد مباراة الأهلي ومنتخب السويس فى كأس مصر

ويتقابل الأهلي أمام منتخب السويس في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بعد غد الأحد على ملعب القاهرة الدولي بدور الـ 32 بكأس مصر.

وفاز الأهلي تحت القيادة الفنية للسويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق، على نظيره حرس الحدود فى المواجهة التى جمعت الفريقين ضمن الجولة السادسة عشر المؤجلة ببطولة الدوري العام المصري لكرة القدم لموسم 2022 ـ 2023.

وبتلك الفوز اعتلى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 65 نقطة محصلة 25 لقاء منذ انطلاق البطولة، فيما سجل الفوز فى 20 مواجهة، وحسم التعادل في 5 لقاءات، ولم يتلق أي هزيمة حتى الآن، بينما استطاع تسجيل 48 هدفا، واستقبل 7 آخرين.

وتعد ثلاثية حرس الحدود هى السابعة التى نجح فيها فريق الأهلي في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف نظيفة خلال الـ25 مباراة التي خاضها الأحمر منذ انطلاق بطولة الدوري المصري حتى الآن.

سيد معوض: تاو والشحات من أسباب تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

وقال سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي عندما يواصل سلسلة انتصاراته، فأي لاعب يشارك سيظهر بشكل جيد، ولو شارك كريم الدبيس أساسيا بدلا من علي معلول كانت الأمور ستكون جيدة، المباراة كانت فرصة لاعادة بعض اللاعبين لمستواهم مثل عبدالقادر وطاهر، خصوصا بعدما ابتعد الثنائي لحساب الشحات وبيرسي تاو".

وأضاف: "هناك لاعبون كثيرون خرجوا على سبيل الإعارة من النادي الأهلي، وعدد كبير منهم لم يقدم المستوى المطلوب، لكن أرى أن التدريب مع الأهلي وخوض مباريات ودية قد تكون أفضل للاعبين من الانضمام لفرق آخرى".

وأكمل: "لا بد من ضمان فكرة المشاركة لأي لاعب شاب يخرج من الأهلي، بغض النظر عن الجانب المالي، وأنا ضد فكرة خروج قندوسي وكريستو من الأهلي على سبيل الإعارة كما يتردد.. هناك لاعبين خرجت لفرق دفاعية تلعب على المرتدات، وعندما تعود إلى الأهلي لا يتحقق الاستفادة منها".

وأكمل: "بيرسي تاو والشحات من أسباب فوز الأهلي بدوري الأبطال، بسبب قدراتهم على صناعة وتسجيل الأهداف، وهو الأمر الذي ينقص طاهر محمد طاهر، وتسبب في جلوسه بديلا لعدم فاعليته الهجومية".

وأشاد معوض بقدرات أفشة، وقال: "استغل المساحات أمام الحدود، وتحرك بشكل جيد في اللقاء من أجل استلام الكرة والتمرير لزملائه وتوصيلهم للمرمى، وتحرك يمينا ويسارا بشكل جيد، هذه المباراة أعادت له جزء من الثقة، مباراة اليوم كانت إيجابياته كثيرة، ولعب برتم سريع مع زملائه ولذلك ظهر بمستوى جيد".

وأتم: "محمد شريف لاعب جيد، ولكنه يفتقد الثقة في الوقت الحالي".

أفشة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وحرس الحدود

حصل محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جائزة رجل المباراة في مواجهة الأهلي أمام حرس الحدود، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مؤجلات الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز.

وظهر أفشة بمستوى مميز خلال المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة على حساب حرس الحدود.