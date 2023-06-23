رسميًّا.. أمريكا تستضيف كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الجمعة إسناد تنظيم بطولة كأس العالم للأندية نسخة 2025 إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتكون أمريكا أول دولة تستضيف البطولة بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا.

ضمت الكثير من الأندية مشاركتها رسميًا في النسخة الجديدة من البطولة بـ أمريكا وهي: "الهلال - ريال مدريد- مانشستر سيتي – تشيلسي – فلامينغو – بالميراس – مونتيري – ليون – سياتل – أوراوا – الأهلي – الوداد".

أحمد حجازي يبدأ برنامجه التأهيلي بعد جراحة الصليبي:

في سياق آخر بدأ النجم الدولي المصري أحمد حجازي لاعب فريق الاتحاد السعودي برنامجه التأهيلي بعد الجراحة التي خضع لها خلال الفترة الأخيرة، بسبب إصابته في الرباط الصليبي للركبة.

قام حجازي بنشر فيديو قصير عبر حسابه الشخصي على تويتر، أكد فيه انطلاق المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي قبل العودة للملاعب، على أمل العودة لتدريبات الفريق الجماعية في أقرب وقت.

أكدت إدارة نادي الاتحاد السعودي رفضها فكرة التخلي عن أحمد حجازي رغم الإصابة، والاكتفاء باستبعاده من قائمة الفريق لحين إكمال برنامجع العلاجي واستعادة جاهزيته مرة أخرى.

تقرر إبعاد حجازي عن قائمة الاتحاد حتى انتقالات شهر يناير المقبل، لحين انتهاء الدور الأول من الدوري، ثم حسم موقفه من العودة حال تأكد جاهزيته الكاملة للمشاركة في المباريات.