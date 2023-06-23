تشكيل البنك الأهلي لمباراة طلائع الجيش في كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات دور الـ١٦ لمسابقة كأس مصر.

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تشكيل البنك الأهلي أمام طلائع الجيش في كأس مصر

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ أسامة إبراهيم _ إسحاق يعقوبو

الوسط: محمد فتحى _ حمدى علاء _ أحمد سعيد _ إسلام جابر _ موسى دياوارا

الهجوم: محمود قاعود

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي

أحمد صبحي _ عاصم صلاح _ احمد ياسين _ محمد بسيوني _ محمد هلال _ كريم بامبو _ باسم مرسي _ محمود سيد _ أحمد ياسر

إمام عاشور يضغط على ميتلاند للانضمام للزمالك:

يبحث الدولي المصري إمام عاشور، لاعب ميتلاند الدنماركي الحالي، الرحيل عن فريقه والعودة مرة أخرى للزمالك، بعدما صادفه سوء توفيق بعد رحيله عن الفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكشف مصدر مقرب من إمام عاشور أن اللاعب لديه رغبة قوية في الرحيل عن فريقه ميتلاند الدنماركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما وجد اللاعب صعوبة في التأقلم على الأجواء في الدوري الدنماركي.

وأكد المصدر أن اللاعب يرغب في العودة مرة أخرى للزمالك، حيث يعيش اللاعب حالة من الندم، بعدما كان نجم الشباك في الفريق، ليقرر بعد ذلك الرحيل عن القلعة البيضاء والانتقال للدوري الدنماركي، ومن ثم يتراجع مستواه بشدة قبل الإصابة بعدما كان يقدم مستوى مميزًا.

في سياق متصل، أوضح أحمد حسن، لاعب وسط منتخب مصر السابق، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث قال: "أكد لي مصدر مقرب من إمام عاشور أن اللاعب أولويته هي العودة للزمالك".

وتابع: "الكرة أصبحت في ملعب إدارة الزمالك خلال الفترة الحالية لحسم الصفقة".

وأضاف: "يوجد 5 عروض مصرية وخارجية للاعب حاليًا، لكن المؤكد هو أن إمام عاشور يرغب في الرحيل عن ميتلاند الدنماركي في الموسم المقبل".

وكان إمام عاشور قام بزيارة لتدريبات الزمالك خلال اليومين الماضيين، حيث أكد للاعبي الفارس الأبيض أنه لن ينضم للأهلي خلال الفترة المقبلة، حيث أوضح أن كل ما يُثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليس له أساس من الصحة.