شكرا لقرائتكم خبر عن 13 ثلاثية تزين مسيرة كولر مع الأهلى فى الموسم الجارى بعد الفوز على الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أضاف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، ثلاثية جديدة خلال قيادته للفريق الأحمر بالموسم الجاري، وذلك بالفوز على حرس الحدود، في النباراة التي جمعت الفريقين أمس، ضمن منافسات الدوري بثلاثية نظيفة، ليعتلي الفريق الأحمر صدارة المسابقة برصيد 65 نقطة.

ويحتاج النادي الأهلي والذي يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في جدول المسابقة برصيد 65 نقطة، بعد الفوز على حرس الحدود بثلاثية نظيفة، إلى الفوز في 4 مواجهات فقط من أصل 9 مباريات متبقية له في الدوري، من أجل الوصول إلى النقطة 77 لحسم درع المسابقة وقطع الطريق على بيراميدز أقرب منافسيه من الوصول إلى القمة.

وتفصل 12 نقطة فقط، النادي الأهلي عن التتويج بدرع الدوري الذي غاب عن القلعة الحمراء خلال آخر موسمين، يمكن للأهلي حصدها من خلال الفوز في 4 مباريات فقط.

وبشكل عام، حقق النادي الأهلي 13 ثلاثية تحت قيادة السويسري فى مختلف البطولات، جاءت كالتالي:

دوري أبطال أفريقيا

‏الاتحاد المنستيري 3-0

‏الترجي التونسي 3-0

‏الهلال السوداني 3-0

‏القطن الكاميروني 3-0

الدوري الممتاز

‏الاتحاد السكندري 3-0

‏بيراميدز 3-0

‏الزمالك 3-0

‏أسوان 3-0

‏غزل المحلة 3-0

‏فاركو 3-0

حرس الحدود 3-0

كأس مصر نسخة الموسم الماضي فى نصف النهائي

‏سموحة 3-1

كأس العالم للأندية

‏أوكلاند سيتي 3-0.