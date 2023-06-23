شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أندية تتنافس على ضم عامر عامر حارس مرمى سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى عامر عامر حارس مرمى سيراميكا عروض جادة من عدة أندية لضمه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة بعدما انتهى تعاقده مع ناديه في الموسم الحالي ويحق له التوقيع لاى ناد.

أبرز الأندية التي دخلت في مفاوضات شفهية لضم عامر عامر ، هي المصرى البورسعيدى و إنبى و سموحة و المقاولون العرب والجونة ومازال الحارس يدرس العروض لاختيار الأفضل والانسب له .

و فى نفس السياق أخطر مسئولو نادى سيراميكا محمد كوكو حارس مرمى الفريق والمعار إلى نادى الإسماعيلى بعودته إلى الفريق نهاية الموسم، لحاجة الجهاز الفني بقيادة حلمى طولان لخبراته، ومجهوداته في الموسم المقبل من الدورى الممتاز خصوصاً في ظل غموض موقف عامر عامر مع سيراميكا.

وتلقى محمد كوكو العديد من العروض من أندية الدورى الممتاز ولكنه رفض اتخاذ قرار نهائي فيها دون الرجوع لإدارة ناديه خصوصاً أنها صاحبة القرار في تحديد مصيره،بعد ظهور الحارس بشكل جيد مع الدراويش.

وكان فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا، قد فاز على حرس الحدود، بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين الثلاثاء الماضي على أحد الملاعب الفرعية في استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.