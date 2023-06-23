شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة تعقد اجتماعا تنسيقيا مع بعثة المنتخب الأوليمبى قبل انطلاق أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد وفد اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة لكرة القدم التى تنطلق غدا بالمغرب اجتماعا مطولا وتنسيقيا مع بعثة المنتخب الأوليمبي فى مقر فندق إقامتها بمدينة طنجة وذلك للتنسيق حول الأمور الإجرائية والترتيبات المتبعة فى مثل هذه المناسبات الكروية القارية المهمة .

وتقام البطولة فى مدينتي الرباط وطنجه بالمغرب من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو المقبل وهى مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

وضم وفد الكاف منسقين عن المؤتمرات التى تقام قبل وبعد المباريات ، واللقاءات الإعلامية فى المناطق المخصصة من جانب الكاف ، مسئولين عن الحكام والتسويق والطب ، وفى ختام اللقاء تم التقاط صور للاعبين طبقا للبروتوكول المتبع فى هذه البطولات .

ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين .. المجموعة الأولى تضم : المغرب وغانا وغينيا والكونغو .. والمجموعة الثانية : مصر ومالى والجابون والنيجر .

ويتأهل أصحاب المراكز من الاول الى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .. وتضم المجموعة الأولى: المغرب وغانا وغينيا والكونغو برازافيل .. ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة ويلعبان بنظام المقص ويلعب الفائزان على اللقب ، والخاسران على المركز الثالث .