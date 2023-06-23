شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات مصر فى كأس العالم لشباب السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب السلة تحت 19 سنة للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم التى تقام بالمجر 24 يونيو، حيث تأهل منتخب مصر للشباب تحت 19 سنة إلى كأس العالم بعدما توج بلقب بطولة أفريقيا لكرة السلة تحت 18 سنة والتي أقيمت في مدغشقر في أغسطس 2022 بالفوز على منتخب مدغشقر في المباراة النهائية تحت 21 سنة.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كل من : "إبراهيم زهران - بلال عبد المطلب - حسن عامر - حسين شوكت - عبد الله الحديدي - علي وحيد - فهمي زيدان - كريم حاتم - محمد خيري - محمد عبد اللطيف - ياسين عبد الوهاب - يوسف الغايش".

ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كيربي شيب المدير الفني كلا من: إسلام الكيلاني – مدرب، محمد أبو فريخة – مدرب، علاء لطفي – محلل أداء، إسلام جمعة – علاج طبيعي، وليد الخراط – إداري القاهرة، إسلام الشبكاتي – إداري الأسكندرية، محمود عبد الفتاح – مخطط أحمال

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة مع منتخبات صربيا واليابان والبرازيل.

وجاء جدول مباريات المنتخب فى البطولة كالتالى:

يوم 24 يونيو أمام صربيا

يوم 25 يونيو مع اليابان

يوم 27 يونيو مع البرازيل