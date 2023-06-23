شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام أوسوريو مع الزمالك قبل مواجهة فاركو الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق الزمالك ونظيره فاركو، مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات بطولة كأس مصر، ومن المقرر أن يلاقى المتأهل من هذه المباراة فى دور الـ 8 في كأس مصر نظيره المقاولون العرب الذي تأهل بعد عبور عقبة سيراميكا.

قاد الكولومبى أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، الفارس الأبيض فى 8 مباريات قبل مواجهة الاتحاد، بواقع سبعة لقاءات بالدورى ولقاء بالكأس، وحقق المدرب الكولومبى 5 انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة وسجل الزمالك تحت قيادته 11 هدف وتلقت شباكه 6 أهداف.

وعكف أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، على تصحيح أخطاء لاعبى الأبيض التى وقعوا فيها خلال الفترة الماضية، حيث استغل الكولومبى فترة توقف الدولى لتحفيظ اللاعبين بعض الجمل والخطط الفنية، التى يريد تطبيقها فى مباراة فاركو بكأس مصر.

وركز أوسوريو على علاج هفوات الدفاع بالتحديد، وذلك من أجل تفاديها فى مواجهة فاركو، كما حذر الكولومبى اللاعبين من التهاون أمام مرمى المنافس، أو التسرع فى إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات الفريق السكندرى.

وحرص الخواجة الكولومبى على إعادة مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة، حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى ظهرت طوال الـ90 دقيقة، من أجل معالجتها وتطوير بعض الجوانب التى يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.

وطالب أوسوريو خلال اجتماعاته المستمرة مع لاعبى الفريق الأبيض بعدم التفريط فى بطولة كأس مصر خصوصاً أنها الأمل الأخير لإنقاذ موسم الفريق الأبيض بعد الخروج من جميع البطولات واقتراب ضياع لقب الدورى الممتاز.

وتعاهد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على التتويج ببطولة كأس مصر خصوصاً بعد الموسم المخيب للآمال واقتراب ضياع حلم التأهل لبطولة دورى أبطال أفريقيا الموسم المقبل بعد احتلال المركز الرابع في جدول ترتيب الدورى الممتاز.



