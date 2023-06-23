شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مع سيتي و ريال مدريد وتشيلسى بكأس العالم للأندية 2025 بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك النادي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا في بطولة كأس العالم 2025 التي تسضيفها أمريكا بناء على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا- بمشاركة 32 فريق في هذه البطولة.

وقال بيان الفيفا:"تم التوصل إلى القرار بناءً على مكانة الولايات المتحدة كرائدة مثبتة في تنظيم الأحداث العالمية ولأنه سيسمح للفيفا بزيادة الاستعداد مع تسليم كأس العالم 2026 لصالح البطولات وتطوير كرة القدم. في منطقة أمريكا الشمالية. كخطوة تالية ، سيتواصل فيفامع المعنيين لوضع اللمسات الأخيرة على المواعيد والأماكن وجدول مباريات هذه البطولة الجديدة".

وأضاف:"ستكون كأس العالم للأندية 2025 قمة نخبة كرة القدم المحترفة للرجال ، ومع وجود البنية التحتية المطلوبة جنبًا إلى جنب مع الاهتمام المحلي الهائل ، فإن الولايات المتحدة هي المضيف المثالي لبدء هذه البطولة العالمية الجديدة". رئيس الفيفا جياني إنفانتينو. "مع تأهل بعض أفضل الأندية في العالم بالفعل ، سوف يجلب المشجعون من كل قارة شغفهم وطاقتهم إلى الولايات المتحدة في غضون عامين لهذا الإنجاز الهام في مهمتنا لجعل كرة القدم عالمية حقًا."

وتقام النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية خلال يونيو 2025، بمشاركة 32 ناديًا من كل القارات حول العالم، بواقع 12 من أوروبا، و6 من أمريكا الجنوبية، و4 أندية من إفريقيا، و4 من أسيا، و4 من أمريكا الشمالية، ونادٍ وحيد من أوقيانوسيا، ونادٍ يمثل البلد المضيف.

وضمت قائمة الأندية التي ضمنت المشاركة في كأس العالم للأندية القادمة كل من:

قارة أوروبا: "ريال مدريد – تشيلسي".

أمريكا اللاتينية: "بالميراس – فلامنجو".

قارة أفريقيا: "الأهلي – الوداد".

قارة آسيا: الهلال السعودي

كونكاف: "مونتيري - سياتل".