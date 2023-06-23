شكرا لقرائتكم خبر عن على أشرف العشماوى يحصد برونزية الألعاب العربية رغم الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد اللاعب المصرى على أشرف العشماوى برونزية البطولة العربية لألعاب القوى المقامة حاليا فى المغرب، وذلك رغم إصابته قبل ليلة واحدة من إقامة المباراة النهائية وبعد أداء مبهر قدمه اللاعب فى التصفيات محققا رقما قياسيا مصريا وعربيا جديدا بـ 10 ثوان و 28 جزءا من الثانية لسوء الحظ تعرض اللاعب للإصابة قبل التصفيات النهائية بيوم واحد، ومع ذلك شارك وحصد لمصر الميدالية البرونزية التى تعد الميدالية الأولى لمصر منذ عشر سنوات غابت فيها مصر عن بطولات العاب القوى مائة متر جرى رجال .

وفى تصريح خاص لـ"الخليج 365" قال العشماوى أنه سعيد جدا بهذه الميدالية فى مستهل منافساته الدولية، وأنه راض تماما بقضاء الله وقدره، مؤكدا على أمله الكبير فى أن يحقق مركزا متقدما فى بطولة الصين الدولية التى تقام فى الصين الشهر القادم وأن يرفع اسم مصر عاليا كما يتمنى، أما عن أمنياته المستقبلية فيقول إنه يأمل فى الوصول إلى أولمبياد باريس العام القادم وأن ينافس بقوة.

جدير بالذكر أن على أشرف العشماوى مواليد 2000، هو لاعب نادى الجزيرة لألعاب القوى وعضو منتخب مصر وتعد تلك هى مشاركته الدولية الاولى عقب فوزه ببطولة الجمهورية للجرى على مدار ثلاث سنوات ماضية، وتخرج على العشماوى من الجامعة الفرنسية بالقاهرة منذ عام وتفرغ للتدريب الرياضى.