شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الإسماعيلى تعلن رحيلها عن إدارة النادى فى بيان رسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة القائمة بإدارة الإسماعيلي رحيلها عن النادي بموجب صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية.

وجاء البيان كالتالى:إيمـانًا مـن اللجنــة القائمــة على إدارة النــادي الإسماعيلي بـأن جمـاهيــره هـم أصحـاب الحـق الأصيــل في معرفـة ما يـدور داخـل أروقتـه بصفتهـم المـلاك الحقيقيين له فانه كان لزامًا عليها وضع كافة الأمور تحت بصرهم خاصة في هذه الاونة الحرجة.

حيـث انـه بتاريـخ 27 / 5 / 2023 كــان قـد صــدر حكم محكمـة القضـاء الإدارى بالاسماعيلية والقاضي بإلغاء قرار تشكيلها واحتراما لاحكام القضاء بادرت اللجنـة بالإعلان عن تنفيذه بمجرد صــدوره و إتصال علمهـا به إلا ان مـن صــدر لصالحـه الحكـم قـد أعلــن في كافــة وسائــل الإعــلام بأنـه لن ينفذه إلا بعـد الإطمئنـان على وضـع الفريــق بجــدول الـدورى العام مدعيًا أن تنفـيـذ اللجنـة للحكــم بهـذه الصوره ماهو الا ذريعة للتنصل من مسؤلياتهـا و عليــه ومــن منطلـق تغليب مصلحة النادي على كـل شـيء و لتحقيــق الإستقــرار داخلــه فقـد آثرت اللجنــة الاستمرار في عملهــا لحيــن الإطمئنــان على الفريـق الأول ولحين تنفيذ الحكم بإعلان الجهة الإدارية بصيغتـه التنفيذيـــة و لكـن أمـام

إنقـلاب مـن صدر لصالحـه الحكـم على تصريحاتــه السابقـــة و ذلك بتسليمه

الصيغة التنفيذية للجهــة الإداريـة بتاريخ 19 / 6 / 2023 للتعجيل في تنفيـذه قبيـل المبــاراة الفاصلـة القادمــة أمـام فريــق أســوان و المحــدد لهــا يـــوم

29 / 6 / 2023 فإن اللجنة تؤكد على إحترامها لأحكام القضاء في ظل نهائية هـذا الحكـم وكونــه واجــب النفــاذ فــوراً ومن ثـم إنقطـاع صلتهــا بالنــادي كمسئولين خاصة أنه ليس أمامها مـن سبيــل ســوي ذلك واضعيـن كشــف حساب بمصروفـات النادي خلال فترة توليهـا سواء الوارد منهـا أو المنصرف.

بيان لجنة الاسماعيلى 1



بيان لجنة الاسماعيلى 2

وتجـدر الإشـارة أن اللجنـة قد عملت على صرف جزء من مستحقـات اللاعبيــن

والجهاز الفني والإداري قبـل المبـاراة مع رصــد مكافــأة نقديــة فـــور إنتهــاء مباراة أسوان بالفوز إن شاء الله والتوجيه بصرف مرتبات العاملين من مبـلــغ الدعـم المقـدم مـن معالـي اللواء ا. ح محافـظ الإسماعيليـة وذلك قبـل عيــد الأضحـي المبارك مقدمين لسيادته خالص الشكر والتقدير على هـذا الدعــم.

و تؤكـد اللجنـة أنهــا لم تقم ببيـع أي لاعب من لاعبي الفريق الاول كما يُشاع فـي الآونــة الأخـيــرة كما لم تبــرم ثـمـة صفقـات اخـري كما يدعــي المدعــون

متمنيين للنادى الإسماعيلي التوفيق و الفوز فــي المباريــات القادمــة راجيـن جماهيره الوفيه مساندته في ظل هذه الظروف التي هي الأسوأ منذ نشأتـه.

والله الموفق والمستعان