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طلائع الجيش يتقدم على البنك بهدف كريم طارق فى الشوط الأول

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القاهرة - سامية سيد - يتقدم فريق طلائع الجيش على نظيره البنك الأهلى بهدف  دون رد ، في الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد جهاز ضمن مباريات دور الـ16 من عمر بطولة كأس مصر .

جاء الهدف عن طريق كريم طارق مهاجم فريق طلائع الجيش في الدقيقة العاشرة عقب تسديدة قوية لتسكن شباك محمد أبوجبل حارس مرمى فريق البنك الاهلى .

وشهدت أحداث الشوط الأول سجالا بين لاعبى الفريقين، وظهرت خطورة لاعبى فريق طلائع الجيش عن طريق كريم طارق و أحمد سمير، بينما هجمات فريق البنك الاهلى عن طريق محمود قاعود و إسلام جابر و حمدى علاء  .  

وجاء تشكيل فريق البنك الاهلى بقيادة القبرصى بابا فاسيليو علي النحو التالي :

حراسة المرمي .. محمد أبو جبل .

خط الدفاع .. سعيدو سيمبوري ، محمود الجزار ، أسامة ابراهيم ، إسحاق يعقوبو .

خط الوسط .. محمد فتحى ، حمدى علاء ، أحمد سعيد ، إسلام جابر ،  موسى دياوارا .

خط الهجوم .. محمود قاعود .

بينما جاء تشكيل فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى يضم كل من :

حراسة المرمى .. عمر رضوان .

خط الدفاع .. محمد فتح الله " كماتشو " ، خالد سطوحى ، أحمد متعب ، أحمد زولا .

خط الوسط .. فريد شوقى ، أحمد سمير ، مصطفى جابر ، العربى بدر .

الهجوم ..  كريم طارق ، بول جوليوس .

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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