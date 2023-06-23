شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يتقدم على البنك بهدف كريم طارق فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقدم فريق طلائع الجيش على نظيره البنك الأهلى بهدف دون رد ، في الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد جهاز الرياضة ضمن مباريات دور الـ16 من عمر بطولة كأس مصر .

جاء الهدف عن طريق كريم طارق مهاجم فريق طلائع الجيش في الدقيقة العاشرة عقب تسديدة قوية لتسكن شباك محمد أبوجبل حارس مرمى فريق البنك الاهلى .

وشهدت أحداث الشوط الأول سجالا بين لاعبى الفريقين، وظهرت خطورة لاعبى فريق طلائع الجيش عن طريق كريم طارق و أحمد سمير، بينما هجمات فريق البنك الاهلى عن طريق محمود قاعود و إسلام جابر و حمدى علاء .

وجاء تشكيل فريق البنك الاهلى بقيادة القبرصى بابا فاسيليو علي النحو التالي :

حراسة المرمي .. محمد أبو جبل .

خط الدفاع .. سعيدو سيمبوري ، محمود الجزار ، أسامة ابراهيم ، إسحاق يعقوبو .

خط الوسط .. محمد فتحى ، حمدى علاء ، أحمد سعيد ، إسلام جابر ، موسى دياوارا .

خط الهجوم .. محمود قاعود .

بينما جاء تشكيل فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى يضم كل من :

حراسة المرمى .. عمر رضوان .

خط الدفاع .. محمد فتح الله " كماتشو " ، خالد سطوحى ، أحمد متعب ، أحمد زولا .

خط الوسط .. فريد شوقى ، أحمد سمير ، مصطفى جابر ، العربى بدر .

الهجوم .. كريم طارق ، بول جوليوس .