شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطمئن على جاهزية محمد الشناوى قبل مواجهة منتخب السويس فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطمأن الجهاز الطبي للأهلي على حالة محمد الشناوي حارس الفريق على هامش مران اليوم ،الجمعة، بعدما تعرض لإصابة بسيطة في مباراة حرس الحدود أمس في بطولة الدوري.

ورغم أن الشناوي استكمل المشاركة في مباراة الحدود عقب تعرضه للإصابة وتلقي العلاج في أرض الملعب إلا أن الجهاز الطبي للفريق يرغب في الاطمئنان على جاهزية الحارس من خلال خضوعه لفحص طبي قبل مران اليوم.

ويبدأ الأهلي مساء اليوم الاستعداد لمباراة منتخب السويس المقرر لها مساء الأحد المقبل في دور الـ32 لبطولة كأس مصر .

واستعاد الأهلي قمة الدوري الممتاز بالفوز على حرس الحدود بثلاثية نظيفة في اللقاء المؤجل من الجولة الـ16 لبطولة الدوري.

على صعيد متصل ، استفسر مسئولو النادى الأهلى من مسئولى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن موعد صرف مكافآت تتويج الفريق ببطولة دورى أبطال أفريقيا التى تبلغ 4 ملايين دولار.

وأجرى مسئولون فى القلعة الحمراء اتصالات مع نظرائهم في كاف استفسروا خلالها عن مكافآة البطولة القارية التى حسمها الأهلي لصالحه قبل أيام على حساب الوداد المغربي بالفوز عليه 3-2 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة، ليحصد بطل مصر اللقب الأفريقي للمرة الحادية عشر في تاريخه.

ويتطلع الأهلي للحصول على الملايين الأربعة قريباً من أجل استغلالها فى بعض الأمور الخاصة بفريق الكرة وتدعيمه بصفقة أو أكثر قوية باعتبار أن الأهلي يرغب في ضم أكثر من لاعب قوي محلي وأجنبي لدعم الفريق والحفاظ على مسيرة التتويجات المحلية والقارية.