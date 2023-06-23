شكرا لقرائتكم خبر عن موعد منافسات المصارعة فى دورة الألعاب العربية بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخب المصارعة فى منافسات دورة الألعاب العربية التى تقام بالجزائر، لعدد من الرياضات ، والتى تشارك فيها مصر بعدة العاب ومن المقرر ان تكون منافسات منتخب المصارعة أيام 8 و 9 و 10 يوليو المقبل ، على أن يشارك بعدها المنتخب فى بطولة الرانك العالمى

من ناحية أخرى،أعلن الجهاز الفني لمنتخب المصارعة عن قائمة المنتخب المقرر مشاركته فى منافسات بطولة الرانك العالمى "التصنيف" والتى تقام فى المجر خلال الفترة من 12 إلى 15 يوليو القادم.

وتضم القائمة 8 لاعبين يمثلون المصارعة فى البطولة هم محمد ابراهيم كيشو ، هيثم فهمى، محمد إيهاب، محمد مصطفى ، محمد جبر ، عبد اللطيف منيع، على مستوى الرومانى

ويرافقهم كمال عبده

المدير الفنى

على مستوى الحرة

سمر حمزة و ندى مدنى ويرافقهم محمد طلبة مديرا فنيا

ويرأس بعثة المنتخب فى بطولة الرانك أحمد راشد