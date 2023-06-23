شكرا لقرائتكم خبر عن السويسرى فريتز شميد يحضر مباراة الزمالك وفاركو بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد السويسرى فريتز شميد المدير الفني الجديد لقطاع ناشئى الزمالك في استاد القاهرة الدولى لحضور مباراة الفريق الأبيض ونظيره فاركو المقرر لها في التاسعة والنصف مساءً ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وعكف أوسوريو المدير الفني للزمالك على تصحيح أخطاء لاعبى الأبيض التي وقعوا فيها خلال الفترة الماضية،حيث استغل الكولومبي فترة توقف الدولى لتحفيظ اللاعبين بعض الجمل والخطط الفنية،التي يريد تطبيقها في مباراة فاركو بكأس مصر.

وركز أوسوريو على علاج هفوات الدفاع بالتحديد وذلك من أجل تفاديها في مواجهة فاركو،كما حذر الكولومبي اللاعبين من التهاون أمام مرمى المنافس، أو التسرع في إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات الفريق السكندرى.

وحرص الخواجة الكولومبي على إعادة مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى ظهرت طوال الـ90 دقيقة، من أجل معالجتها وتطوير بعض الجوانب التي يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.

وطالب أوسوريو خلال اجتماعاته المستمرة مع لاعبى الفريق الأبيض بعدم التفريط في بطولة كأس مصر خصوصاً أنها الأمل الأخير لإنقاذ موسم الفريق الأبيض بعد الخروج من جميع البطولات واقتراب ضياع لقب الدورى الممتاز.

وتعاهد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على التتويج ببطولة كأس مصر خصوصاً بعد الموسم المخيب للآمال واقتراب ضياع حلم التأهل لبطولة دورى أبطال أفريقيا الموسم المقبل بعد احتلال المركز الرابع في جدول ترتيب الدورى الممتاز.