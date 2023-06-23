شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب طارق العشرى أمام الزمالك قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الزمالك نظيره فاركو فى التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر فى لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، ومن المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية بين الفريقين لتمسك كل منهم بأمل الصعود إلى الدور المقبل

وواجه طارق العشرى، المدير الفنى الحالي لفاركو، فريق الزمالك فى 24 مباراة مع أندية حرس الحدود وإنبي ووادي دجلة والمصرى البورسعيدى وطلائع الجيش وسموحة وفاركو، فاز العشري في 8 مباريات وتعادل في 5، وهزم 11 مرة ، واستطاعت الفرق التي قادها طارق العشري تسجيل 26 هدفا في شباك الزمالك، في حين سجل الأبيض 29 هدفا.

وكانت آخر مباراة للعشرى أمام الزمالك مع فاركو هذا الموسم وفاز بثلاثية دون رد فى الدوري وهى أكبر نتيجة يحققها المدرب أمام الفارس الابيض كما

حقق برفقة طلائع الجيش الفوز على الزمالك في كأس مصر موسم 2019-2020، حين فاز 3-1، عن طريق أحمد سمير (هدفين)، وعمرو مرعي، فيما أحرز هدف الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا.

وكانت أكبر هزيمة، عندما خسر العشري مع حرس الحدود بثلاثية نظيفة في الدور الثاني من موسم 2006-2007، عبر ثنائية شيكابالا، وهدف من عبد الحليم علي.

وتكررت تلك النتيجة في موسم 2020-2021، بعدما خسر بثلاثية نظيفة جاءت عن طريق إمام عاشور (هدفين)، ويوسف أوباما.

أكد طارق العشري المدير الفني لفريق فاركو، إن هدف الفريق هذا الموسم هو المنافسة على لقب كأس مصر والبداية ستكون من مباراة نادي الزمالك قائلا: "هدفي مع فريق فاركو المنافسة على لقب كأس مصر، لأن الفريق يملك إمكانيات رائعة من اللاعبين، والكل هنا يرغب فى أن يحقق الفوز والهدف هو تحقيق بطولات.

وأضاف العشري في تصريحات صحفية:" لدينا هدف فى كأس مصر الموسم الحالي والبداية أمام الزمالك يوم الجمعة، ولن تكون المواجهة الأخيرة أمام الزمالك هذا الموسم، بل مازالت لدينا مباراة سويًا فى نهاية الدوري.

وتابع العشري:" الحمدلله فاركو حقق معي قفزة كبيرة، ولاعبي الفريق استجابت لجميع التعليمات منذ أن توليت المهمة والفريق كان في مراكز متأخرة الآن نحن ننافس على المركز الخامس فى مسابقة الدوري الممتاز وننافس أندية كبيرة مثل الاتحاد السكندري والمقاولون العرب.

وأتم العشري أن الفريق الفترة الحالية فى كامل تركيزه للمباريات الأخيرة فى مسابقة الدوري الممتاز بجانب كأس مصر، وجميع اللاعبين فى حالة رائعة.



