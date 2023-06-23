شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تحرم بسنت حميدة من الذهبية الثانية فى البطولة العربية لألعاب القوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت بسنت حميدة لاعبة منتخب ألعاب القوى لإصابة فى العضلة الضامة حرمتها من استكمال المشاركة فى منافسات البطولة العربية التى تقام بالمغرب ،لتغادر بسنت المغرب اليوم بعد أن حققت ذهبية سباق 100 متر ، بينما لم تشارك فى سباق 200 م بسبب الإصابة التى تعرضت لها .

يذكر أن منتخب العاب القوى حقق 13 ميدالية متنوعة بعد 48 ساعة من انطلاق البطولة، مقسمة إلى 6 ذهبيات منها ذهبية بسنت حميدة و مصطفى الجمل ولينا عمرو ، و 3 فضيات و 4 برونزيات

كانت بعثة ألعاب القوى غادرت إلى المغرب على فوجين يومى الاثنين والثلاثاء الماضيين، ومن ابرز اللاعبين إيهاب عبد الرحمن ، بسنت حميدة، مصطفى عمرو،على اشرف، مصطفى الجمل، سالم محمد سالم.