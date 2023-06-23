تعرف على ثلاثيات الأهلى مع كولر محلياً وأفريقياً وعالمياً

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القاهرة - سامية سيد - واصل فريق النادي الاهلي نتائجه الجيدة مع مدربه السويسري مارسيل كولر بعدما فاز على حرس الحدود بثلاثية نظيفة أمس ، الخميس، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ16 لبطولة الدوري ليستعيد الأحمر قمة الدوري برصيد 65 نقطة.

ولم تكن هذه الثلاثية الأولى للأهلي تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر فقد سبق للفريق الأحمر الفوز بالثلاثة أكثر من مرة تحت قيادة مارسيل كولر الذي تولى مسئولية تدريب الأهلي في سبتمبر الماضي ، ونستعرض في التقرير التالي ، ثلاثيات الأهلي مع كولر في جميع المسابقات.

ثلاثيات كولر مع الأهلي في الدوري

الاتحاد السكندري 3-0

سموحة 3-1

الزمالك 3-0

أسوان 3-0

غزل المحلة 3-0

فاركو 3-0

حرس الحدود 3-0

ثلاثيات كولر مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

الاتحاد المنستيري 3-0

القطن الكاميروني 3-0

الهلال السوداني 3-0

الترجي التونسي 3_صفر

ثلاثيات كولر مع الأهلي في كأس مصر

بيراميدز 3-0 كأس السوبر

ثلاثيات كولر مع الأهلي في كأس العالم للأندية

-أوكلاند سيتي 3-0