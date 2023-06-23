تعرف على ثلاثيات الأهلى مع كولر محلياً وأفريقياً وعالمياً

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القاهرة - سامية سيد - واصل فريق النادي الاهلي نتائجه الجيدة مع مدربه السويسري مارسيل كولر بعدما فاز على حرس الحدود بثلاثية نظيفة أمس ، الخميس، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ16 لبطولة الدوري ليستعيد الأحمر قمة الدوري برصيد 65 نقطة.
ولم تكن هذه الثلاثية الأولى للأهلي تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر فقد سبق للفريق الأحمر الفوز بالثلاثة أكثر من مرة تحت قيادة مارسيل كولر الذي تولى مسئولية تدريب الأهلي في سبتمبر الماضي ، ونستعرض في التقرير التالي ، ثلاثيات الأهلي مع كولر في جميع المسابقات.ثلاثيات كولر مع الأهلي في الدوري
الاتحاد السكندري 3-0
سموحة 3-1
الزمالك 3-0
أسوان 3-0
غزل المحلة 3-0
فاركو 3-0
حرس الحدود 3-0ثلاثيات كولر مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
الاتحاد المنستيري 3-0
القطن الكاميروني 3-0
الهلال السوداني 3-0
الترجي التونسي 3_صفرثلاثيات كولر مع الأهلي في كأس مصر
بيراميدز 3-0 كأس السوبرثلاثيات كولر مع الأهلي في كأس العالم للأندية
-أوكلاند سيتي 3-0
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