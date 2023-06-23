شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يتعادل مع البنك الاهلى 1-1 والاحتكام للوقت الإضافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل طلائع الجيش مع البنك الأهلى لهدف لمثله في المباراة المقامة الأن على ستاد جهاز الرياضة ، ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافى لتحديد المتأهل إلى دور الثمانية ببطولة كأس مصر.

و جاء الهدف عن طريق كريم طارق مهاجم فريق طلائع الجيش في الدقيقة العاشرة عقب تسديدة قوية لتسكن شباك محمد أبوجبل حارس مرمى فريق البنك الاهلى ،بينما تعادل للبنك كريم طارق.

وشهدت أحداث المباراة سجال بين لاعبى الفريقين حيث شهدت خطورة لاعبى فريق طلائع الجيش عن طريق كريم طارق و أحمد سمير بينما هجمات فريق البنك الاهلى محمود قعود و إسلام جابر و حمدى علاء .

وخاض فريق البنك الاهلى بقيادة القبرصى بابا فاسيليو بتشكيل علي النحو التالي :

حراسة المرمي .. محمد أبو جبل .

خط الدفاع .. سعيدو سيمبوري ، محمود الجزار ، أسامة ابراهيم ، إسحاق يعقوبو .

خط الوسط .. محمد فتحى ، حمدى علاء ، أحمد سعيد ، إسلام جابر ، موسى دياوارا .

خط الهجوم .. محمود قاعود .

بينما جاء تشكيل فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى يضم كل من :

حراسة المرمى .. عمر رضوان .

خط الدفاع .. محمد فتح الله " كماتشو " ، خالد سطوحى ، أحمد متعب ، أحمد زولا .

خط الوسط .. فريد شوقى ، أحمد سمير ، مصطفى جابر ، العربى بدر .

الهجوم .. كريم طارق ، بول جوليوس .