شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى قائمة سموحه لمواجهة النجوم بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة على قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة فريق النجوم ضمن إطار مواجهات دور الـ16 لبطولة كأس مصر و التى تضم 20 لاعب ، وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى .. عمر صلاح و حسين تيمور .

خط الدفاع .. أحمد حكم وأحمد جمال وأحمد شوشه وممدوح عبدربه وطارق علاء .

خط الوسط .. دكوا دودو وصديق اوجولا ومحمد الصباحي وأحمد مصطفى ومحمد عصام وحليمو ومالك بعيوي وابوبكر محمد وزياد طارق .

خط الهجوم .. بواتينج وحسين فيصل ومحمد سعيد ويحيى ياسر .

وحرص أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، على عقد عدة جلسات مع بعض اللاعبين، حيث بدأها مع النيجيرى صديق أوجولا، وطالبه بضرورة استعادة مستواه المعهود والتركيز فى التدريبات للعودة للتألق مجددا، حيث ابتعد اللاعب عن مستواه منذ العودة من الإصابة.

كما عقد أحمد سامى جلسة مع أحمد مصطفى وحسين فيصل وطالبهما بضرورة القتال فى المباريات المقبلة من أجل إبعاد الفريق عن مناطق الهبوط ومحاولة التقدم أكثر فى جدول الدورى، كما جلس مع حسام حسن للاطمئنان على برنامجه التأهيلى وطالبه ببذل الجهد من أجل العودة سريعا للفريق.