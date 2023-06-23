جوارديولا في مصر (صور)

الشارقة - اميمة ياسر -

زار الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الجمعة، المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، وذلك برفقة أفراد أسرته.

وجاءت الزيارة على هامش تواجده حالياً في مصر لقضاء جزء من عطلته الصيفية بها وزيارة عدد من المناطق السياحية والأثرية بالقاهرة والأقصر وأسوان، وذلك بعد تحقيق الثلاثية التاريخية «الفوز بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا»،قبل الاستعداد للموسم الجديد.

وخلال الزيارة، قام جوارديولا بجولة داخل المتحف شملت قاعات العرض المركزي للتعرف على مقتنيات أثرية فريدة تحكي تاريخ الحضارة المصرية على مر العصور، وقاعة المومياوات الملكية، وقاعة النسيج المصري.

وأبدى المدير الفني الإسباني سعادته بهذه الجولة، وأعجابه بمقتنيات المتحف وما يضمه من كنوز أثرية تعبر عن الحضارة المصرية، كما حرص على التقاط العديد من الصور لمعروضات المتحف، والصور التذكارية له داخل قاعات المتحف.