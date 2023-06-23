بين الرفض والموافقة.. آخر تطورات صفقة انتقال يحيي عطية الله إلى الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

ترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول رغبة الأهلي في التعاقد مع الدولي المغربي يحيي عطية الله، لاعب فريق الوداد المغربي، وذلك بعد ظهوره بشكل مميز في الفترة الماضية.

وكشفت تقارير مغريبة عن موقف "عطية الله" من عرض النادي الأهلي لضمه في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفاد موقع "Le360" سبور المغربي بأن اللاعب المغربي أعطى الموافقة لإدارة الوداد على تمديد عقده مع الفريق الذي ينتهي مع نهاية الموسم الكروي الحالي.

وأضاف الموقع أن "عطية الله" اشترط أن يتم السماح له بالمغادرة للأهلي في حال توصله بعرض مادى 2 مليون دولار.

فيما أكد موقع "سبورت 7" المغربي أن يحيى عطية الله رفض عرض الأهلي، على الرغم من قيمته المالية الكبيرة.

وأوضح "سبورت 7" أن رفض الظهير المغربي لعرض النادي الأهلي بسبب عدم رغبته في خوض تجربة الدوري المصري، مفضلًا العودة مجددًا إلى أوروبا، حيث كان يلعب في الدوري اليوناني منذ سنوات.

وأشار الموقع المغربي إلى أن يحيى عطية الله وافق على تجديد عقده لموسم إضافي مع الوداد، حتى يسمح للفريق الاستفادة منه ماليًا حال رحيله هذا الصيف.