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غدا.. ختام منافسات بطولات مصر الدولية للناشئين والسيدات وشمال أفريقيا للجولف بالغردقة

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ياسر رشاد - القاهرة - يسدل الستار على فعاليات بطولات مصر الدولية للناشئين والسيدات وشمال أفريقيا للسيدات للجولف المقامة حاليا بملاعب نادى سوما باى جولف بمدينة الغردقة غدا السبت . 

 

ويشهد اليوم الثالث لفعاليات البطولة اقامة منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للبطولات الثلاث ويعقبها مراسم توزيع الجوائز على الفائزين والفائزات فى كافة الفئات.

 

 وانتهت منافسات الجولة الثانية فى بطولة شمال إفريقيا للسيدات بمواصلة منتخب اسود الأطلسى تصدر القمة للفرق والفردى ويليه المنتخب التونسى ثم المنتخب المصرى. 

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وفى منافسات بطولة مصر الدولية للسيدات حافظت المغربية ريم امينى على الصدارة واقتربت من اللقب وتلاحقها الإماراتية إنتصار ريش بفارق ثلاث ضربات .

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وفى بطولة مصر الدولية للناشئين والناشئات حافظ لاعب منتخب مصر محمد ابو العلا على صدارة تحت 18 عاما ناشئين وتلاه ثانيا التونسى ريان الجولى بفارق 4 ضربات ثم الاردنى حمزة سلمان ثالثا.

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 وتحت 18 عاما ناشئات اعتلت القمة المغربية سونيا بيحيى وتبعتها مواطنتها عبير طيبى . وحافظ لاعبنا عبد الرحمن الدفراوى على صدارة تحت 13 عاما ناشئين ثم الاردنى محمد الرويشدة ثانيا ومواطنه سالم العبد اللات ثالثا فيما واصلت اللبنانية لارا بخور تصدر منافسات الناشئات لنفس الفئة وتلتها لاعبتنا سحر مراد بالمركز الثانى.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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