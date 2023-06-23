غدا.. ختام منافسات بطولات مصر الدولية للناشئين والسيدات وشمال أفريقيا للجولف بالغردقة

وتحت 18 عاما ناشئات اعتلت القمة المغربية سونيا بيحيى وتبعتها مواطنتها عبير طيبى . وحافظ لاعبنا عبد الرحمن الدفراوى على صدارة تحت 13 عاما ناشئين ثم الاردنى محمد الرويشدة ثانيا ومواطنه سالم العبد اللات ثالثا فيما واصلت اللبنانية لارا بخور تصدر منافسات الناشئات لنفس الفئة وتلتها لاعبتنا سحر مراد بالمركز الثانى.

وفى بطولة مصر الدولية للناشئين والناشئات حافظ لاعب منتخب مصر محمد ابو العلا على صدارة تحت 18 عاما ناشئين وتلاه ثانيا التونسى ريان الجولى بفارق 4 ضربات ثم الاردنى حمزة سلمان ثالثا.

وفى منافسات بطولة مصر الدولية للسيدات حافظت المغربية ريم امينى على الصدارة واقتربت من اللقب وتلاحقها الإماراتية إنتصار ريش بفارق ثلاث ضربات .

ويشهد اليوم الثالث لفعاليات البطولة اقامة منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للبطولات الثلاث ويعقبها مراسم توزيع الجوائز على الفائزين والفائزات فى كافة الفئات.

ياسر رشاد - القاهرة - يسدل الستار على فعاليات بطولات مصر الدولية للناشئين والسيدات وشمال أفريقيا للسيدات للجولف المقامة حاليا بملاعب نادى سوما باى جولف بمدينة الغردقة غدا السبت .

محمد العمدة

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