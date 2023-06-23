لجنة الإسماعيلي تعلن انتهاء دورها مع النادي

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة النادي الاسماعيلي برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي بيانًا رسميًا يؤكد انتهاء دور اللجنة مع النادي بناءً على الحكم الصادر من محكمة القضاء.

وجاء نص البيان كالتالي:-

ايمانًا من اللجنة القائمة على إدارة النادي الإسماعيلي بأن جماهيره هم أصحاب الحق الأصيل في معرفة ما يدور داخل أروقته بصفتهم الملاك الحقيقيين له فانه كان لزامًا عليها وضع كافة الأمور تحت بصرهم خاصة في هذه الاونة الحرجة

حيث انه بتاريخ 27 / 5 / 2023 كان قد صدر حكم محكمة القضاء الادارى بالاسماعيلية والقاضي بإلغاء قرار تشكيلها واحتراما لاحكام القضاء بادرت اللجنة بالإعلان عن تنفيذه بمجرد صدوره و إتصال علمها به الا ان من صدر لصالحه الحكم قد اعلن في كافة وسائل الاعلام بانه لن ينفذه الا بعد الاطمئنان على وضع الفريق بجدول الدورى العام مدعيًا ان تنفيذ اللجنة للحكم بهذه الصوره ماهو الا ذريعة للتنصل من مسؤلياتها.

وعليه ومن منطلق تغليب مصلحة النادى على كل شيء و لتحقيق الاستقرار داخله فقد آثرت اللجنة الاستمرار في عملها لحين الاطمئنان على الفريق الاول ولحين تنفيذ الحكم بإعلان الجهة الادارية بصيغته التنفيذية و لكن أمام انقلاب من صدر لصالحه الحكم على تصريحاته السابقة و ذلك بتسليمه الصيغة التنفيذية للجهة الإدارية بتاريخ 19 / 6 / 2023 للتعجيل في تنفيذه قبيل المباراة الفاصلة القادمة امام فريق اسوان و المحدد لها يوم 29 / 6 / 2023 فان اللجنة تؤكد على احترامها لاحكام القضاء في ظل نهائية هذا الحكم وكونه واجب النفاذ فورا ومن ثم انقطاع صلتها بالنادى كمسؤلين خاصة انه ليس امامها من سبيل سوي ذلك واضعين كشف حساب بمصروفات النادى خلال فترة توليها سواء الوارد منها او المنصرف.

وتجدر الاشارة ان اللجنة قد عملت على صرف جزء من مستحقات اللاعبين و الجهاز الفني والادارى قبل المباراة مع رصد مكافاة نقدية فور انتهاء مباراة اسوان بالفوز ان شاء الله والتوجيه بصرف مرتبات العاملين من مبلغ الدعم المقدم من معالى اللواء ا. ح محافظ الاسماعيلية وذلك قبل عيد الاضحي المبارك مقدمين لسيادته خالص الشكر والتقدير على هذا الدعم.

و تؤكد اللجنة انها لم تقم ببيع أي لاعب من لاعبى الفريق الاول كما يُشاع فى الآونة الاخيرة كما لم تبرم ثمة صفقات اخرى كما يدعى المدعون .

متمنيين للنادى الإسماعيلي التوفيق و الفوز في المباريات القادمة راجين جماهيره الوفيه مساندته في ظل هذه الظروف التي هي الأسوأ منذ نشأته

والله الموفق والمستعان