سيبايوس يجدد عقده مع ريال مد ريد

ياسر رشاد - القاهرة - جدد لاعب الوسط الدولي داني سيبايوس عقده مع ريال مدريد، وصيف الدوري الإسباني لكرة القدم، حتى يونيو 2027.

كان من المتوقع أن ينتهي العقد السابق للاعب البالغ 26 عاماً في نهاية يونيو الحالي.

قال ريال في بيان :دافع سيبايوس عن قميص مدريد خلال 120 مباراة في 4 مواسم، فاز خلالها بـ 11 لقباً.

وبات سيبايوس ثالث لاعب يمدد عقده مع النادي الملكي بعد زميله في الوسط الألماني جدد لاعب الوسط الدولي

ويملك ريال عدة خيارات في الوسط بعد التعاقد مع الإنجليزي جود بيلينغهام قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني، في حين ترتفع أسهم بقاء المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش حيث أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن ابن الـ 37 عاماً سيوافق على تمديد عقده خلال الأسبوع المقبل.