تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة فاركو في كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة فاركو المقرر لها مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

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تشكيل الزمالك لمباراة فاركو في كأس مصر:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبدالرازق " شيكابالا".

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد نديم وعمر جابر وعمرو السيسي ومحمد حسام بيسو ومحمد أشرف "روقا " وسيد عبدالله " نيمار" وأحمد بلحاج وسيف جعفر وناصر منسي.

موعد مباراة الزمالك وفاركو بكأس مصر والقنوات الناقلة:

يلعب الزمالك أمام فاركو في التاسعة والنصف من مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، فيما تذاع عبر قناة أون تايم سبورت بشكل حصري.

حجز فريق الزمالك بطاقة التأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز على بروكسى بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما تأهل فاركو بعد هزيمة المصرية للاتصالات بنتيجة هدف من دون رد.

أسندت مباراة الزمالك وأركو الليلة بكأس مصر لطاقم تحكيم مكون من طارق مجدي حكمًا للساحة، ويعاونه أحمد نوفل وأسامة عبداللطيف ومصطفى عثمان، ومحمد علاء هاشم حكم فيديو ومصطفى عطية مساعد حكم فيديو.