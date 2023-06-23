اللاعب أحمد قرطام يفوز بجائزة أفضل محترف بالدوري التايلاندي

ياسر رشاد - القاهرة - فاز المحترف المصري أحمد قرطام، لاعب نادي سرنجبول يونايتد التايلاندي، بجائزة أفضل محترف في الدوري التايلاندي، وذلك بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه اللاعب مع فريقه.

المحترف المصري أحمد قرطام

يلعب قرطام في مركز المهاجم، لكنه يمتلك القدرة على اللعب في عدة مراكز في خط الهجوم، بما في ذلك اللعب كجناح أيسر.

المحترف المصري أحمد قرطام

وقد برز المصري أحمد قرطام بشكل كبير خلال الموسم الماضي في الدوري التايلاندي، حيث سجل 15 هدفاً وصنع 11 هدفاً آخر.

المحترف المصري أحمد قرطام

ومن المتوقع أن ينتقل قرطام إلى نادٍ إسباني خلال الميركاتو الصيفي المقبل، خاصة في ظل اهتمام نادي غرناطة الصاعد حديثا إلى الدوري الأسباني، الأمر الذي يعد خطوة كبيرة في مسيرة قرطام الاحترافية، حيث يعد الدوري الإسباني واحداً من أقوى الدوريات في العالم.

المحترف المصري أحمد قرطام

وقد أثار أداء قرطام اهتمام العديد من الأندية الأوروبية، ولا سيما بعد تألقه في الموسم الماضي، حيث تتطلع أندية أخرى في الدوري الإسباني إلى ضمه، ومن المتوقع أن يكون سوق الانتقالات الصيفية الحالي شديد النشاط في إسبانيا وغيرها من الدول الأوروبية.