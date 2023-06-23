شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة طارق مجدى قبل مواجهة الزمالك بكأس مصر الليلة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الزمالك نظيره فاركو فى التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر فى لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، ومن المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية بين الفريقين لتمسك كل منهم بأمل الصعود إلى الدور المقبل.

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، الخميس، طاقم تحكيم مواجهة الزمالك وفاركو في كأس مصر.

ويدير المباراة تحكيميا طارق مجدي ويعاونه أحمد نوفل مساعد أول، أسامة عبداللطيف مساعد ثانٍ، والحكم الرابع مصطفى عثمان. ويتواجد في تقنية الفيديو الحكم محمد علاء هاشم، ويعاونه مصطفى عطية.

ولا يعرف الفارس الأبيض الهزيمة تحت صافرة طارق مجدي، والذي يتولى المباراة رقم 9 في تاريخه التحكيمي للفريق عندما يدير مواجهته ضد فاركو اليوم.

وخلال 8 مباريات سابقة، حقق الزمالك الفوز في 7 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة، وحصل خلالهم على 4 ركلات جزاء.

ولم يُدر مجدي أي مباراة للزمالك الموسم الجاري في الدوري أو الكأس.

وأدار مباراة واحدة لفاركو انتهت بهزيمة الفريق من الأهلي بنتيجة 2-1 في الجولة الثامنة من الدوري.