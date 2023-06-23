شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اختبارات الناشئين بنادى إنبى غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اختبارات الناشئين لكرة القدم بنادى إنبى غداً السبت، من الساعة التاسعة صباحاً على ملاعب النادي بالكيلو 17 طريق مصر - السويس، وذلك في إطار عملية البحث والكشف عن المواهب المميزة؛ لتكون إضافة قوية لفرق الناشئين والبراعم بإنبى.

وأعلن قطاع الناشئين بإنبى منذ أيام عن طرح استمارات التقدم للاختبارات داخل مقر النادى بالكيلو 17 وبلغت قيمة الاستمارة 100 جنيه.

وتقام الاختبارات على مدى 3 أيام، وتنطلق يوميًا في التاسعة صباحاً، حيث تبدأ السبت باختبارات مواليد 2012،2013،2014،2015،2016.

وتقام يوم الأحد لمواليد2009،2010،2011 بينما يقام يوم الإثنين مواليد 2005،2006،2007،2008.

وقرر مجلس إدارة نادى إنبى تعيين عماد جابر رئيساً لقطاع الناشئين في نادى إنبى خلفاً لـ إمام محمدين الذى تم تكليفه مستشاراً فنياً لمجلس إدارة نادي إنبي لشئون كرة القدم.

ويقود مواليد 2007 فنياً خالد كامل، وطارق ضياء الدين لـ2008 وعلاء جمال لـ2009 وأحمد صابر لـ2010 ومحمود خليل شيكو لـ2011 ومحمد خالد لـ2012 وحسن شيكا لـ2013 وإكرامى خميس لـ2014 وماهر شكرى لـ2005 / 2006 ،بينما يتولى أحمد سمير السيد ببيبو المدير الفنى لقطاع البراعم.