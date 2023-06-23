شكرا لقرائتكم خبر عن "زوران" يعالج أخطاء دفاع لاعبى الاتحاد السكندرى استعداد لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الصربى زوران، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، إلى علاج الأخطاء الفردية للاعبين فى خط الدفاع والتى وصفها بالقاتلة، وكانت السبب الرئيسى لهزيمه الفريق امام بيراميدز والخروج من كأس مصر.

وقال زوران فى جلسة مع لاعبيه: "علينا إغلاق صفحة الهزائم والتركيز للوصول إلى المحطة النهائية لكأس الرابطة"، حيث رفض زوران منح اللاعبين لراحة اليوم، نظرا لضيق الوقت ويتدرب الفريق فى السادسه مساء اليوم استعداد لموقعه سيراميكا المقرر لها 26 من الشهر الجارى على استاد القاهره الثامنة مساء.

وطالب زوران اللاعبين بالتركيز وبذل الجهد لإسعاد جماهير الاتحاد السكندرى، وكان محمد مصيلحى رئيس النادى قد صرح بأن إدارة الاتحاد بدات فى تجهيز رحلة مجانية للجماهير لمسانده اللاعبين فى هذه الموقعة الهامة.