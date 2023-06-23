شكرا لقرائتكم خبر عن "زوران" يعالج أخطاء دفاع لاعبى الاتحاد السكندرى استعداد لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر
وقال زوران فى جلسة مع لاعبيه: "علينا إغلاق صفحة الهزائم والتركيز للوصول إلى المحطة النهائية لكأس الرابطة"، حيث رفض زوران منح اللاعبين لراحة اليوم، نظرا لضيق الوقت ويتدرب الفريق فى السادسه مساء اليوم استعداد لموقعه سيراميكا المقرر لها 26 من الشهر الجارى على استاد القاهره الثامنة مساء.
وقاد فخر الدين بن يوسف فريقه بيراميدز لفوز قاتل في الدقيقة 90+4 على فريق الاتحاد السكندري ضمن مباريات دور الـ16 لكأس مصر في المباراة التي أقيمت باستاد الإسكندرية ليتأهل بيراميدز لدور الـ8 لكأس مصر.
ضم تشكيل بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي، خط الوسط: بلاني توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق -وليد الكرتي، خط الهجوم: فخري لاكاي
ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمد صادق - عبد الله مجدي - هشام محمد - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس - محمود أوكا.
فيما ضم تشكيل الاتحاد كلاً من.. حراسة المرمى : المهدى سليمان، خط الدفاع : محمود علاء وخالد صبحي وهشام صلاح وصبرى رحيل، خط الوسط : خالد الغندور وناصر ناصر ومورو ساليفو وعمار حمدى وأحمد عادل ميسى، خط الهجوم: مابولولو.
وعلى مقاعد البدلاء .. صبحي سليمان إبراهيم حسن ومحمود عبدالعزيز والسيد سالم واوستن اموتو وإسلام عبدالنعيم ومحمد محمود ومحمد فارس ومصطفى إبراهيم.
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