شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يتأهل إلى دور الـ8 بكأس مصر عقب الفوز على الطلائع بركلات الجزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق البنك الأهلى إلى دور الثمانية من عمر بطولة كأس مصر عقب الفوز على طلائع الجيش بركلات الجزاء بنتيحة 7/8 عقب انتهاء الوقت الاصلى بهدف لكل فريق في المباراة، التي انتهت بينهما منذ قليل على ستاد جهاز الرياضة .

و جاء الهدف عن طريق كريم طارق مهاجم فريق طلائع الجيش في الدقيقة العاشرة عقب تسديدة قوية لتسكن شباك محمد أبوجبل حارس مرمى فريق البنك الاهلى، بينما تمكن فريق البنك الاهلى من تسجيل هدف التعادل لفريقه أحمد ياسر في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء عقب استغلال كرة عرضية من زميله محمد هلال .

وشهدت أحداث المباراة سجال بين لاعبى الفريقين، حيث شهدت خطورة لاعبى فريق طلائع الجيش عن طريق كريم طارق و أحمد سمير بينما هجمات فريق البنك الاهلى محمود قعود و إسلام جابر و حمدى علاء .

وخاض فريق البنك الاهلى بقيادة القبرصى بابا فاسيليو بتشكيل على النحو التالي :

حراسة المرمي .. محمد أبو جبل .

خط الدفاع .. سعيدو سيمبوري ، محمود الجزار ، أسامة ابراهيم ، إسحاق يعقوبو .

خط الوسط .. محمد فتحى ، حمدى علاء ، أحمد سعيد ، إسلام جابر ، موسى دياوارا .

خط الهجوم .. محمود قاعود .

بينما جاء تشكيل فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى يضم كل من :

حراسة المرمى .. عمر رضوان .

خط الدفاع .. محمد فتح الله " كماتشو " ، خالد سطوحى ، أحمد متعب ، أحمد زولا .

خط الوسط .. فريد شوقى ، أحمد سمير ، مصطفى جابر ، العربى بدر .

الهجوم .. كريم طارق ، بول جوليوس .