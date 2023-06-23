شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على فاركو بهدف زيزو بعد 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الزمالك على فاركو بهدف نظيف بعد مرور 30 دقيقة من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

نشاط هجومى مكثف من الزمالك مع انطلاقة المباراة عن طريق أحمد سيز "زيزو" والسنغالى إبراهيما نداى لمباغتة دفاع فاركو ومحاولة تسجيل هدف مبكر فيما نجح لاعبو الفريق السكندرى في إفساد هجمات الفارس الأبيض.

وأنقذ محمد صبحى حارس الزمالك مرمى فريقه من تسديدة قوية لمحمود حمادة في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة لتتحول لضربة ركنية لفريق فاركو نفذها رزقى حمرون ونجح في إبعادها حارس مرمى الفريق الأبيض.

وتصدى محمد سعيد شيكا حارس مرمى فاركو لتسديدة محمود عبد الرازق شيكابالا،بعدها حاول لاعبو الأبيض السيطرة على منطقة المناورات من أجل بناء الهجمات،ولكن دفاع فاركو يتدخل لإفساد خطط الأبيض.

وفى الدقيقة 16 احتسب طارق مجدى حكم المباراة ركلة جزاء للزمالك بعد عرقة زيزو من جانب أحمد عوض لاعب فاركو وتم تأكيدها بعد التواصل مع حكام "الفار" وسجل منها أحمد سيد زيزو "الهدف" الأول معلناً عن تقدم الفريق الأبيض.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:حراسة المرمى : محمد صبحي،خط الدفاع : أحمد فتوح - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوث،خط الوسط : نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا" ،خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد نديم وعمر جابر وعمرو السيسي ومحمد حسام بيسو ومحمد أشرف "روقا " وسيد عبد الله " نيمار" وأحمد بلحاج وسيف جعفر وناصر منسي.

ودخل فاركو اللقاء بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا،خط الدفاع: أحمد البحراوي - عبد الله بكري - أحمد عوض - جيفرسون انكادا،خط الوسط: محمود حمادة - كينجسلي سوكاري - أحمد صغيري،خط الهجوم: رزقي حمرون - عمرو جمال- شكري نجيب.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:-محمود السيد وأحمد شريف ومحمود عماد ودي ماريا وأحمد فؤاد وعزمي غوما وياسين مرعي وعلي بهيج وهشام فتح الله.