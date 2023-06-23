شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعلن إصابة إسلام عطية بتمزق فى العضلة الأمامية وغيابه عن مواجهة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب إسلام عطية، لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن قائمة الفريق لمباراته بالدور نصف النهائي لبطولة كأس الرابطة والتي تجمعه بنظيره فريق فيوتشر، والمقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء غد السبت على استاد برج العرب.

وأكد الدكتور مجدي الألفي، طبيب المصرى، أن اللاعب خضع خلال الأيام القليلة الماضية لفحوصات طبية باستخدام الأشعة التشخيصية، وهي التي أثبتت إصابة اللاعب بتمزق خفيف في العضلة الأمامية يستوجب معه الحصول على راحة سلبية قبل الخضوع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف، بهدف سرعة عودة اللاعب للتدريبات الجماعية للفريق.

وكان المصرى قد تغلب على الزمالك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين على ملعب الفريق الأبيض، كما تغلب المصري أيضاً فى الودية الثانية التى أقيمت مساء يوم الجمعة الماضى، على فريق الداخلية بهدفين نظيفين.

ويحتل النادي المصرى المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز المصرى فى 9 مباريات وتعادل في 14 لقاء، وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.