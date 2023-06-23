شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يتعاقد مع حسن الحصرى لتولى القيادة الفنية للكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى في التعاقد مع حسن الحصرى المدرب العام لمنتخب مصر للكرة الطائرة، لتولى القيادة الفنية للفريق الأول للكرة الطائرة في الموسم الجديد.

وأتم رئيس زعيم الثغر اتفاقه مع حسن الحصرى الذى يملك سجلاً تدريبياً مميزا، وقاد العديد من فرق المقدمة بالدورى المصرى بحضور إسماعيل محمد عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الكرة الطائرة، والكابتن جمال صبرى رئيس جهاز الكرة الطائرة، وذلك حتى نهاية الموسم الرياضى 2023-2024.

وأكد محمد مصيلحي للمدير الفنى الجديد لزعيم الثغر كامل دعم مجلس إدارة النادى للفريق، وتمنى له كل التوفيق في مهمته القادمة مع نادى الاتحاد السكندرى.