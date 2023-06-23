شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال يقلص الفارق لفريق فاركو فى مرمى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن عمرو جمال، مهاجم فريق فاركو، من تسجيل الهدف الأول لفريقه بمرمى الزمالك في الدقيقة 47 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد القاهرة ضمن دور الـ16 من عمر بطولة كأس مصر، لتصبح النتيجة 2-1 للزمالك.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:حراسة المرمى : محمد صبحي،خط الدفاع : أحمد فتوح - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوث، خط الوسط : نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا" ،خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد نديم وعمر جابر وعمرو السيسي ومحمد حسام بيسو ومحمد أشرف "روقا " وسيد عبد الله " نيمار" وأحمد بلحاج وسيف جعفر وناصر منسي.

ودخل فاركو اللقاء بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا،خط الدفاع: أحمد البحراوي - عبد الله بكري - أحمد عوض - جيفرسون انكادا،خط الوسط: محمود حمادة - كينجسلي سوكاري - أحمد صغيري،خط الهجوم: رزقي حمرون - عمرو جمال- شكري نجيب.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:-محمود السيد وأحمد شريف ومحمود عماد ودي ماريا وأحمد فؤاد وعزمي غوما وياسين مرعي وعلي بهيج وهشام فتح الله.