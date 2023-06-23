شيكابالا أساسيا.. تشكيل الزمالك لمباراة فاركو في كأس مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة فاركو، المقرر انطلاقها في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وسيبدأ الزمالك مواجهة فاركو بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا"

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد نديم وعمر جابر وعمرو السيسي ومحمد حسام بيسو ومحمد أشرف "روقا " وسيد عبد الله " نيمار" وأحمد بلحاج وسيف جعفر وناصر منسي.