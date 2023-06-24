شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 23 / 6 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 23 / 6 / 2023 العديد من الأخبار، منها إقامة كأس العالم للأندية 2025 بأمريكا بمشاركة الأهلي وريال مدريد ومانشستر سيتي، والبنك يتأهل لدور الثمانية بكأس مصر.

البنك الأهلى يتأهل إلى دور الـ8 بكأس مصر عقب الفوز على الطلائع بركلات الجزاء

تأهل فريق البنك الأهلى إلى دور الثمانية من عمر بطولة كأس مصر عقب الفوز على طلائع الجيش بركلات الجزاء بنتيحة 7/8 عقب انتهاء الوقت الاصلى بهدف لكل فريق في المباراة، التي انتهت بينهما منذ قليل على ستاد جهاز الرياضة .

مران الأهلي.. كولر يحاضر لاعبيه استعدادًا لمباراة منتخب السويس في الكأس

بدأ فريق الأهلي استعداداته مساء اليوم الجمعة لمباراة منتخب السويس في دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر المقرر لها مساء بعد غد الأحد على استاد القاهرة.

الزمالك يهاجم لتسجيل الثالث وفاركو يبحث عن التعادل بعد 60 دقيقة

قلّص فاركو الفارق أمام الزمالك بعد مرور 60 دقيقة من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، لتصبح النتيجة 2 /1 للأبيض.

المنتخب الأولمبى يؤدى تدريبه الرئيسى استعدادا للقاء النيجر فى بداية مشواره الأفريقى

أدى المنتخب الأولمبي لكرة القدم تدريبه الرئيسي اليوم الجمعة باستاد بن بطوطة بمدينة طنجة استعدادا للقاء النيجر، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

الأهلى مع سيتي و ريال مدريد وتشيلسى بكأس العالم للأندية 2025 بأمريكا

يشارك النادي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا في بطولة كأس العالم 2025 التي تسضيفها أمريكا بناء على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا- بمشاركة 32 فريق في هذه البطولة.

اللجنة المنظمة تعقد اجتماعا تنسيقيا مع بعثة المنتخب الأوليمبى قبل انطلاق أمم أفريقيا

عقد وفد اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة لكرة القدم التى تنطلق غدا بالمغرب اجتماعا مطولا وتنسيقيا مع بعثة المنتخب الأوليمبي فى مقر فندق إقامتها بمدينة طنجة وذلك للتنسيق حول الأمور الإجرائية والترتيبات المتبعة فى مثل هذه المناسبات الكروية القارية المهمة .

تشكيل الزمالك لمواجهة فاركو بالكأس.. شيكابالا أساسياً

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة فاركو المقرر لها مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

السويسرى فريتز شميد يحضر مباراة الزمالك وفاركو بكأس مصر

يتواجد السويسرى فريتز شميد المدير الفني الجديد لقطاع ناشئى الزمالك في استاد القاهرة الدولى لحضور مباراة الفريق الأبيض ونظيره فاركو المقرر لها في التاسعة والنصف مساءً ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

الزمالك يتعاقد مع أحمد إسماعيل لاعب سلة الأهلى السابق لمدة 3 سنوات

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في التعاقد مع أحمد إسماعيل لاعب الأهلي السابق لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة بالقلعة البيضاء لمدة ثلاث سنوات.

لجنة الإسماعيلى تعلن رحيلها عن إدارة النادى فى بيان رسمي

أعلنت اللجنة القائمة بإدارة الإسماعيلي رحيلها عن النادي بموجب صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية.

13 ثلاثية تزين مسيرة كولر مع الأهلى فى الموسم الجارى بعد الفوز على الحدود

أضاف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، ثلاثية جديدة خلال قيادته للفريق الأحمر بالموسم الجاري، وذلك بالفوز على حرس الحدود، في النباراة التي جمعت الفريقين أمس، ضمن منافسات الدوري بثلاثية نظيفة، ليعتلي الفريق الأحمر صدارة المسابقة برصيد 65 نقطة.

تطبيق تقنية "الفار" فى كأس الأمم الأفريقية المؤهلة للأولمبياد

صرح محمود حرب مدير المنتخب الاوليمبي لكرة القدم أن كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تقام فى المغرب من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو المقبل والمؤهلة للأولمبياد ستطبق فيها تقنية حكم الفيديو " فار" فى كل أدوارها .

الأهلى يكشف تفاصيل إصابة عمرو السولية فى مباراة الحدود

يخضع عمرو السولية، لاعب الأهلي، لبرنامج علاجي على إثر الإصابة التي تعرض لها فى العضلة الخلفية أثناء مباراة الفريق أمس أمام حرس الحدود في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة.